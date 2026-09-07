Son Dakika | İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Kanıksamayın, normalleştirmeyin, hukuksuz hapsetmeleri kabul etmeyin

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayımlanan video mesajıyla kamuoyuna seslendi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından paylaşılan yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış videoda İmamoğlu, hukuka güvenin yalnızca bireylerin değil, toplumun tamamının yaşamını etkilediğini savunarak, bu güvenin ortadan kalkması halinde ortaya çıkacak sonuçların ağır olacağını söyledi.

İmamoğlu, adalete duyulan güvenin devlet ile millet arasındaki temel bağlardan biri olduğunu belirterek, "Adalet ekmektir, havadır, sudur. İş kadar, gelecek kadar önemlidir" ifadelerini kullandı.

"KANIKSAMAYIN, NORMALLEŞTİRMEYİN"

İmamoğlu, toplumsal barışın tesis edilmesi çağrısında bulundu. Doğrudan millete seslenen İmamoğlu, "Kanıksamayın, normalleştirmeyin. Bu haksız hukuksuz hapsetmeleri kabul etmeyin" dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Hukuka güven ortadan kalkarsa bunun bedelini bütün ülke öder. 87 milyon insan öder. Yatırımcı öder, esnaf öder, işçi öder, emekli öder, gençler öder. Bu ülkede refah olmaz, huzur olmaz, barış olmaz. Adalete duyulan güven kaybolduğunda devlet ile millet arasındaki en temel bağlardan birisi zarar görür. Adalet ekmektir, havadır, sudur. İş kadar, gelecek kadar önemlidir. Çünkü adalet çökerse devlet çöker.

İnsanların hayatları ellerinden alınıyor. Ailelerinden koparılıyor, aileler yıkılıyor. Sonra bir gün beraat ettiklerinde kaybettikleri bu zamanı kim geri verecek? Bu insanların dışarı çıkarsa bırakın kamu düzenini bozmayı, tam tersine bu iyi ve güzel insanlar, dürüst yurttaşlar tanıyorum, bunlar topluma katkı sunacak insanlardır. Toplumsal barışın tesis edilmesine katkı sunun.

Aziz milletim, size sesleniyorum: Kanıksamayın, normalleştirmeyin. Asla ve asla bu haksız kararları, bu haksız, hukuksuz hapsetmeleri kabul etmeyin. Millet şahidim olsun."