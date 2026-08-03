Son Dakika | İddianame tamamlandı: Nasuh Mahruki hakkında 4 buçuk yıla kadar hapis talebi

17 Temmuz'da "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında iddianame hazırlandı.

NASUH MAHRUKİ HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mahruki'nin 4,5 yıla kadar hapsi istendi.

Ayrıca savcılık, Mahruki için kamu barışına karşı işlenen belirli suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde yarı oranında artırılmasını içeren TCK'nin 218'inci maddesinin uygulanmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Nasuh Mahruki hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da gözaltına alınan Mahruki, 17 Temmuz'da tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.