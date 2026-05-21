Son Dakika | İBB operasyonunda 33 kişiye tutuklama talebi

Son dakika haberi... İBB iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

İBB iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; gözaltına alınanlardan 33 kişi hakkında savcılık tutuklama talep etti.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 18 Mayıs'ta belediye iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 57 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 60 kişinin 33'ü hakkında savcılık tutuklama talep etti; diğer 27 kişi ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen isimler şöyle:

  • Ahmet Sırtlı, Sabri Bakır, Halil İbrahim Böyükparmaksız, Hayrettin Bakır, Kurtuluş Acar, Selim Çolak, Büşra Emen, Halil Koçan, İsmail Koçan, Sinan Bilgin, Gökhan Parlak, Yasin İpek, Sema Akça Oflaz, Zeynel Duman, Ethem Pişkin, Erhan Çamkıranoğlu, Aydın Soydaş, Emin Ayaz, Ömer Yazıcı, Merve Öztopaloğlu Küçükel, Sercan Öztürk, Elif Köleoğulları, Yavuz Şaştım, Oğuzhan Şaştım, Hamdi Sağlam, Mustafa Özay, Zeliha Sırtlı, Salih Kuzu, Kübra Sılık, Mansur Güneş, Mehmet Alkanalka, Bozan Aslan, Nurullah Yetiştiren.
