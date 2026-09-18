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Halk TV Türkiye Son Dakika | Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı

Son Dakika | Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı

Eski Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur, KKTC dönüşü öldürüldüğü düşünülen MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alındı.

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Son Dakika | Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı
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Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltına alındı.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında da gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Uğur, hakkında verilen gözaltı kararını “son derece normal” bulduğunu söyledi. İstanbul’a dönerek ifade vereceğini belirten Uğur, 23.36’da uçağının havalimanına inmesinin ardından karşılandı.

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Pasaport kontrolünün ardından gözaltına alınan Uğur, Maslak Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Soruşturmayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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