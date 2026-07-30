Son Dakika | Haluk Levent'ten şikayetçi olan Hüseyin Başaran'a tutuklama talebi
Son dakika haberi... Ahbap Derneği dosyasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi