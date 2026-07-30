Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Haluk Levent'ten şikayetçi olan Hüseyin Başaran'a tutuklama talebi

Son Dakika | Haluk Levent'ten şikayetçi olan Hüseyin Başaran'a tutuklama talebi

Son dakika haberi... Ahbap Derneği dosyasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Haluk Levent'ten şikayetçi olan Hüseyin Başaran'a tutuklama talebi
Son Güncelleme:

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor..

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ahbap Soruşturma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro