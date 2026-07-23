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Halk TV Türkiye Son Dakika | Gözaltına alınmıştı: Yönetmen Ezel Akay hakkında karar

Son Dakika | Gözaltına alınmıştı: Yönetmen Ezel Akay hakkında karar

Son dakika haberi... Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay adli kontrolle serbest bırakıldı. Akay ile birlikte gözaltına alınan kardeşi ise tutuklandı.

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Son Dakika | Gözaltına alınmıştı: Yönetmen Ezel Akay hakkında karar
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında çarşamba gecesi kardeşi ile birlikte gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay, adliyeye sevk edildi.

İfade işlemlerinin ardından Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVDE YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA KENEVİR ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay’ın ikametlerinde yapılan aramalarda; 22 kök kenevir bitkisi, 1.144 gram kubar esrar, 1 aktif iklimlendirme sistemi ile muhtelif malzemeler ele geçirilmişti.

Son Dakika | Gözaltına alınmıştı: Yönetmen Ezel Akay hakkında karar - Resim : 1

Jandarma narkotik köpeği "Takip"in de kullanıldığı aramalarda; çalışma masasının çekmecelerinde ve dolaplarda, poşetler ile kavanozlar içerisinde bulunan uyuşturucu maddeler ile saksılarda yetiştirildiği tespit edilen kenevir bitkilerine de incelenmek üzere el konuldu.

Son Dakika | Gözaltına alınmıştı: Yönetmen Ezel Akay hakkında karar - Resim : 2

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ADLİYEYE SEVK EDİLEN EZEL AKAY SERBEST KALDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ezel Akay ile kardeşi hakkında karar verildi. Ünlü yönetmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken müzisyen kardeşi tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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