Son Dakika | Gazeteci Mirgün Cabas'a gözaltı kararı: Babasının cenazesinde öğrendi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimler arasında şarkıcı Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Onur Tuna ve Feyza Civelek ile Gazeteci Mirgün Cabas da yer aldı.

Cabas, gözaltı kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak babasının cenazesi için İzmir'de olduğunu söyledi.

GÖZALTI KARARINI BABASININ CENAZESİNDE ÖĞRENDİ

Gazeteci Mirgün Cabas, dün bir trafik kazasında hayatını kaybeden babasının cenazesi için İzmir’de bulunduğunu ifade etti.

Babasının adli tıp süreci ve defin işlemleriyle ilgilendiği öğrenilen Cabas, soruşturma konusundaki bilgi ve belgeleri, avukatları aracılığıyla soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’yla paylaşacağını ifade etti.

Cabas'ın gözaltı kararının kaldırılması ile defin ve taziye işlemleri tamamlandıktan sonra savcılıkta hazır olmayı isteyeceği öğrenildi.

Konuya ilişkin Cabas'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

"Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin."