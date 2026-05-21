Son dakika | 25 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Feyza Civelek...

Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması başlatıldı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in sabah saatlerinde evinden gözaltına alındığı öğrenildi. Matiz'in yanı sıra Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay karakterini oynayan ünlü oyuncu Feyza Civelek gözaltında.

OPERASYONU JANDARMA YAPTI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul; Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 ünlüye yönelik operasyon yaptı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 25 isimden şu ana kadar gözaltına alınanlar şu şekilde:

GÖZALTINA ALINAN 14 İSİM BELLİ OLDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 14 kişi şu anda gözaltına alındı.

İşte o gözaltındaki isimler:

1-Mabel MATİZ

2-Feyza CİVELEK

3-Volkan BAHÇEKAPALI

4-Onur TUNA

5-Osman Haktan CANEVİ

6-Aslıhan TURANLI

7-Kübra İmren SİYAHDEMİR

8-Mehmet Rahşan

9-Cansu TEKİN

10-Özgür Deniz CELLAT

11-Tarık TUNCA BAKIR

12-Aycan YAĞCI

13-Tuğçe POSTOĞLU

14-Eda DORA

HAKLARINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLERİN TAMAMI

Serenay Sarıkaya Berkay Şahin Tan Taşcı Yağmur Ünal Mirgün Sırrı Cabas Blok3 Mabel Matiz Feyza Civelek Niran Ünsal Volkan Bahçekapalı Onur Tuna Osman Haktan Canevi Aslıhan Turanlı Eren Kesimer Kübra İmren Siyahdemir Mehmet Rahşan Cansu Tekin Özgür Deniz Cellat Yasemin İkbal Tarık Tunca Bakır Hanzede Gürkanlar Aycan Yağcı Tuğçe Postoğlu Eda Dora Semiha Bezek

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Savcılık açıklaması:

Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur. Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı