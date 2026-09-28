Son Dakika | Gazeteci Fatih Ergin hakkında tutuklama talebi
Son dakika haberi... Gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin hakkında tutuklama talep edildi.
Pazar günü gece saatlerinde evinden gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin mahkemeye sevk edildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Ergin hakkında tutuklama talep etti.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI
Gazeteci Fatih Ergin; Ergenekon ve Odatv davaları sürecinde cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kuddusi Okkır hakkındaki soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi doktorunun ölümüyle ilgili yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
"DAVET ETSENİZ ZATEN GELİRDİ"
Ergin'in avukatı Sibel Sevinç Deveci Özçelik, müvekkilinin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi:
"Davet etseniz zaten koşa koşa gelirdi Sayın Yetkililer."
FATİH ERGİN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Pazar günü evinde gözaltına alınan Fatih Ergin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Ergin, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.