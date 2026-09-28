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Halk TV Türkiye Son Dakika | Gazeteci Fatih Ergin hakkında tutuklama talebi

Son Dakika | Gazeteci Fatih Ergin hakkında tutuklama talebi

Son dakika haberi... Gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin hakkında tutuklama talep edildi.

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Son Dakika | Gazeteci Fatih Ergin hakkında tutuklama talebi
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Pazar günü gece saatlerinde evinden gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin mahkemeye sevk edildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Ergin hakkında tutuklama talep etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Fatih Ergin; Ergenekon ve Odatv davaları sürecinde cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kuddusi Okkır hakkındaki soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi doktorunun ölümüyle ilgili yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Son Dakika | Gazeteci Fatih Ergin hakkında tutuklama talebi - Resim : 1
Gazeteci Fatih Ergin
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"DAVET ETSENİZ ZATEN GELİRDİ"

Ergin'in avukatı Sibel Sevinç Deveci Özçelik, müvekkilinin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi:

"Davet etseniz zaten koşa koşa gelirdi Sayın Yetkililer."

FATİH ERGİN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Pazar günü evinde gözaltına alınan Fatih Ergin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Ergin, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gazeteci Tutuklama Savcılık Mahkeme
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