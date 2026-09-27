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Halk TV Türkiye LGBTİ+ haberi nedeniyle tutuklanmıştı: Gazeteci Tuğba Tekerek 40 kişilik koğuşta yerde yatıyor

LGBTİ+ haberi nedeniyle tutuklanmıştı: Gazeteci Tuğba Tekerek 40 kişilik koğuşta yerde yatıyor

LGBTİ+’lara yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tuğba Tekerek’i ziyaret eden YENİ Partili Utku Çakırözer, gazetecinin cezaevindeki uyuşturucu koğuşunda yerde yattığını açıkladı.

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LGBTİ+ haberi nedeniyle tutuklanmıştı: Gazeteci Tuğba Tekerek 40 kişilik koğuşta yerde yatıyor
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Gürcistan’da LGBTİ+’larla ilgili yaptığı haber nedeniyle tutuklanan gazeteci Tuğba Tekerek’i cezaevinde ziyaret etti.

Ankara’daki Sincan Cezaevi’nde, 40 kişilik koğuşta uyuşturucu suçlularıyla birlikte kaldığını bildiren Çakırözer, gazetecinin yerde yattığını açıkladı.

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"40 KİŞİLİK KOĞUŞTA TUVALETİN ÖNÜNDE YERDE YATIYOR"

"Gazeteci meslektaşımız Tuğba Tekerek bir haber yaptı diye Sincan’da 40 kişilik uyuşturucu koğuşunda, tuvaletin önünde yerde yatırılıyor. Sadece bir haber yaptı diye! Kendisini Sincan Cezaevi’nde ziyaret ettim." ifadelerini kullanan Çakırözer, "Dışarıdaki dostlarına selamı var." dedi.

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"SİYASİ TUTUKLULULARA ÖZGÜRLÜK"

Tekerek ile aynı koğuşta kalan dokuz aylık hamile Tuğba Ağırdeşen’in de sağlık durumuna dikkat çeken Eskişehir Milletvekili Çakırözer, Ağırdeşen’in solunum rahatsızlığı yaşadığını ve oksijen desteği alması gerektiğini belirtti.

Ağırdeşen ve Tekerek’in yan koğuşunda da NATO tutuklusu Tuğba Kahraman’ın bulunduğunu aktaran Utku Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Üç Tuğba’ya ve isimleri farkı da olsa tüm hasta mahkumlar ve siyasi tutuklulara bir an önce adalet, bir an önce özgürlük!"

LGBTİ+ haberi nedeniyle tutuklanmıştı: Gazeteci Tuğba Tekerek 40 kişilik koğuşta yerde yatıyor - Resim : 3
YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in X paylaşımı (27 Eylül 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
LGBTİ+ Cezaevi Ankara Milletvekili Gazeteci YENİ Parti Eskişehir NATO Hamile
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