Son Dakika | Fon soruşturmasında ünlü şarkıcı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü ve kamuoyunda fon skandalı olarak bilinen soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Nil Özalp’in, Muhammet Yarız’a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

EVİNDE ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturmaya ilişkin bugün gözaltına alınan Özalp'in evinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama gerçekleştirildiği de öğrenildi. (DHA)

ŞARKICI NİL ÖZALP KİMDİR?

Şarkıcı Nil Özalp, 1980 yılında Silivri’de dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 46 yaşında olan Özalp, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. Öğrenim yıllarında radyoculuk yapan şarkıcı, aynı dönemde dedesinin kurduğu “Denizaltı Orkestrası” ile müzikle tanıştı ve çeşitli mekanlarda Anadolu rock parçaları seslendirdi.

Nil Özalp, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında geri vokal çalışmalarının yanı sıra kendi bestelerini üretmeye başlayan Özalp, aynı dönemde şan eğitimi de aldı.

Özalp’in müzik kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, 2010 yılında yayımlanan ilk solo albümü “Acıkolik” oldu. Albümün ikinci klibi ise söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait olan “Kalp Boş” isimli düet parçasına çekildi.