Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Fon soruşturmasında ünlü şarkıcı gözaltına alındı

Son Dakika | Fon soruşturmasında ünlü şarkıcı gözaltına alındı

Son dakika haberi... Kamuoyunda fon skandalı olarak bilinen fon soruşturmasında ünlü şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son Dakika | Fon soruşturmasında ünlü şarkıcı gözaltına alındı
Son Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü ve kamuoyunda fon skandalı olarak bilinen soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Nil Özalp’in, Muhammet Yarız’a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Son Dakika | Fon soruşturmasında ünlü şarkıcı gözaltına alındı - Resim : 1

EVİNDE ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturmaya ilişkin bugün gözaltına alınan Özalp'in evinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama gerçekleştirildiği de öğrenildi. (DHA)

Son Dakika | AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlunun mal varlığına tedbir konulduSon Dakika | AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlunun mal varlığına tedbir konuldu

ŞARKICI NİL ÖZALP KİMDİR?

Şarkıcı Nil Özalp, 1980 yılında Silivri’de dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 46 yaşında olan Özalp, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. Öğrenim yıllarında radyoculuk yapan şarkıcı, aynı dönemde dedesinin kurduğu “Denizaltı Orkestrası” ile müzikle tanıştı ve çeşitli mekanlarda Anadolu rock parçaları seslendirdi.

Nil Özalp, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında geri vokal çalışmalarının yanı sıra kendi bestelerini üretmeye başlayan Özalp, aynı dönemde şan eğitimi de aldı.

Özalp’in müzik kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, 2010 yılında yayımlanan ilk solo albümü “Acıkolik” oldu. Albümün ikinci klibi ise söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait olan “Kalp Boş” isimli düet parçasına çekildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fon Skandalı Şarkıcı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro