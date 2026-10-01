Son Dakika | Fon soruşturmasında AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu dahil 5 isim hakkında tedbir kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fon soruşturması kapsamında haklarında malvarlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan isimlerden 5’i hakkında yeni bir karar verildi. “Alınan ifadeler ve toplanan diğer deliller” doğrultusunda tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi.

Ali Emre Ballı, Güven Çapan, Hayati Efe Oğuz, Murat Yönaç ve Mustafa Yazıcı hakkındaki tedbirleri ve işlemleri durdurma kararının kaldırılmasına karar verildi.

LİSTEDE HAYATİ YAZICI’NIN OĞLU DA YER ALDI

Tedbirleri kaldırılan isimler arasında AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da bulunuyor.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Cumhuriyet gazetesinden Batuhan Serim'in haberine göre, ifadesi alınan AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Hayati Yazıcı daha önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevinde bulunmuş, halen AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

MURAT YÖNAÇ’IN DA TEDBİRİ KALDIRILDI

Tedbiri kaldırılan isimlerden Murat Yönaç ise BDDK eski başkan yardımcısı ve Adil Katılım Bankası kurucusu olarak biliniyor.