Son Dakika | Flash Haber'in sahibin Erkan Kork'a tahliye kararı

İstanbul'da görülen yasa dışı bahis davasında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork hakkında tahliye kararı verildi.

55 sanığın yargılandığı davada savunmasını yapan Kork, tüm faaliyetlerini mevzuata uygun yürüttüğünü savunarak tutuksuz yargılanmayı talep etti. Mahkeme, ara kararla Kork'un tahliyesine karar verdi.

"ADALETLİ YARGILANMAK İSTİYORUM"

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Erkan Kork, Payfix'in kuruluşundan itibaren güçlü bir kurumsal yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, şirketin insan kaynağına ve teknik altyapısına yatırım yaptıklarını söyledi.

Kork, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından FAST ödeme sistemi yetkisi aldıklarını hatırlatarak, risk almamak adına işlem limitlerini kendilerinin sınırlandırdıklarını ifade etti.

IBAN dolandırıcılığıyla mücadele kapsamında savcılığa birçok başvuruda bulunduklarını öne süren Kork, "Yargılanmaktan hiçbir zaman kaçmadım ancak adaletli yargılanmak isterim. Beraat edeceğime eminim ama bunun için 16 ay hapis mi yatmam lazımdı?" diyerek tahliyesini talep etti.

FLASH HABER'İN SAHİBİNE TAHLİYE KARARI

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, davanın tutuklu tek sanığı olan Erkan Kork'un tahliyesine hükmetti. Daha önceki celsede tutuklu sanıklar Hülya Turan, Arzu Tepe ve Hamza Kork da tahliye edilmişti.