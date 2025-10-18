Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu

Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu
Yayınlanma:
TMSF tarafından 84 milyon lira bedelle satışa çıkarılan Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait Flash Haber TV'nin ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı.

Satış için belirlenen başlangıç bedeli 84 milyon lira olarak açıklandı. Kapalı zarfla teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleşen ihale sonuçlandı.

FLASH TV'NİN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Flash Haber TV ihalesini Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat'ın sahibi Eşref Keleş kazandı.

flash-tvnin-yeni-sahibi-belli-oldu-2.jpg

Eşref Keleş, Flash Haber TV ile Göktuğ Multimedya Yayıncılık A.Ş.’ye ait olup, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen uydu ve çoklu kablo yayın lisansları, internet üzerinden televizyon (İnternet-TV) yayın izni gibi hakları da satın almış oldu.

EŞREF KELEŞ KİMDİR?

Diyarbakır'dan AKP'nin milletvekili aday adayı olan Keleş, 2003 Türkiye güzeli ve manken Aslı Baş’ın şaibeli şekilde yaşamını yitirdiği lüks villayı 15 milyon dolara satın alarak ismini duyurmuştu.

flash-tvnin-yeni-sahibi-belli-oldu-3.jpg

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da meydana gelen yıkıma karşı çok sayıda konut inşasına başlanmıştı. Keleş'in sahibi olduğu Öz Er-Ka İnşaat, Hatay'da 2 milyar 474 milyon TL’ye konut ihalesi almıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Ekonomi
S&P Türkiye kararını açıklamadı
S&P Türkiye kararını açıklamadı
Mercedes 1930'ların zarafetinden ilham alan fütüristik bir konsept sundu
Mercedes 1930'ların zarafetinden ilham alan fütüristik bir konsept sundu