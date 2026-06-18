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Halk TV Türkiye Son Dakika | Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında cinsel saldırıdan tutuklama kararı

Son Dakika | Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında cinsel saldırıdan tutuklama kararı

Son dakika haberi... Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklama kararı verildi.

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Son Dakika | Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında cinsel saldırıdan tutuklama kararı
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Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklama kararı verildi. Mahkeme, Tanju Özcan ile şoförü S.Ç'nin tutuklanmasına hükmetti.

Son Dakika | Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında cinsel saldırıdan tutuklama kararı - Resim : 1

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, "cinsel saldırı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında karar verildi. Süreç, Özcan’ın müşteki-sanık sıfatıyla yer aldığı Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç.’nin şikayetiyle başladı.

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ŞOFÖRÜ DE HAKKINDA DA TUTUKLAMA İSTENDİ

Ö.Ç.’nin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürmesi üzerine, "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan soruşturma açıldı.

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Soruşturma dosyasını inceleyen nöbetçi sulh ceza hakimliğinin, iddialar doğrultusunda Tanju Özcan ve şoförü S.Ç.’nin tutuklanmasına hükmetti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tanju Özcan Dava
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