Son dakika | Erhan Karaal'ın kaçırılmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın Maltepe’de kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ERHAN KARAAL'IN KAÇIRILMASINDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce, Karaal’ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerine talimat verilmiş, yapılan çalışmalar sonucu Karaal’ın Tuzla’da atıl durumdaki bir fabrikadaki inşaat alanında bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Evinin önünde 3 kişi tarafından darp edilerek kaçırıldığı kameralara yansıyan Karaal'ın bulunduğu yerde çok sayıda suç kaydı bulunan bir şahıs da silahlı olarak yakalanmış, soruşturma sürecinde toplam gözaltı sayısı 12'ye çıkmıştı.