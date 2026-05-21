Son Dakika | CHP'ye 'mutlak butlan' sonrası Zafer Partisi'nden acil toplanma kararı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili davada 'mutlak butlan' kararı verilmesinin ardından Ankara'ya gideceğini açıkladı.

Zafer Partisi Lideri Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Antalya Serik’te 1 saat önce başlattığım 3 günlük Antalya programını iptal ederek Ankara’ya dönüyorum. CHP’de mutlak Butlan kararı demokrasiye indirilmiş bir darbedir: Zafer Partisi divanı bu akşam 20.00’de Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu’nun başkanlığında toplanacak."

Öte yandan Özdağ, cuma günü saat 11.00'de kendisinin de katılımıyla bir toplantı daha gerçekleştireceklerini söyledi.