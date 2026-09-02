Son dakika | Cem Küçük soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi! İsmail Çanak serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında: İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Çanak daha sonra İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim olmuştu.

28 Temmuz tarihinde teslim olan çanak, etkin pişmanlık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.(DHA)

Bir dönem Beyaz TV muhabiriydi.

TELEFONUNU EVDE BIRAKIP FİRAR ETMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Küçük soruşturması kapsamında Beyaz TV çalışanı İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Soruşturmanın kara para aklama, halkı yanıltıcı bilgiyi yayma ve fuhuş suçlamaları kapsamında yürütüldüğü açıklanmıştı.

Çanak ile Özyurt’un telefonlarını evlerinde bırakarak kayıplara karıştığı, Kocatürk’ün ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Yine aynı soruşturmada tutuklu olan sunucu Tahir Sarıkaya da Çanak ile arasında 300’den fazla para hareketi bulunduğunu kabul etmiş, işlemleri borç ve etkinlik ödemeleriyle açıklamıştı.

Çanak’ın ayrıca hakkında kaçak silah soruşturması yürütülen Asron Teknoloji’nin hisselerini Mart 2026’da devraldığı, üç ay sonra kurucu İhsan Özyurt’a geri verdiği belirtilmişti. Serdar Özyurt’un Sarıkaya’ya 64 işlemde yaptığı ödemeler de incelemeye alınmıştı. Sarıkaya, paraların sosyal medya ve tanıtım çalışmalarının karşılığı olduğunu savunmuştu.