Son dakika | Çanakkale'de orman yangını: Alevler geniş alana yayıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ​​​​​​​Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle orman yangını riski ciddi şekilde artıyor. Yetkililer, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmaması, mangal yapılmaması ve anız yakılmaması gerektiği vurgulanırken, sigara izmaritleri ile kibritlerin kesinlikle doğaya atılmaması isteniyor. Cam şişe ve benzeri atıkların güneş ışınlarını yansıtarak yangına neden olabileceği hatırlatılırken, bu tür atıkların doğada bırakılmaması gerektiği belirtiliyor.