Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | Çanakkale'de orman yangını: Alevler geniş alana yayıldı

Son dakika | Çanakkale'de orman yangını: Alevler geniş alana yayıldı

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ​​​​​​​Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Son dakika | Çanakkale'de orman yangını: Alevler geniş alana yayıldı - Resim : 1

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika | Çanakkale'de orman yangını: Alevler geniş alana yayıldı - Resim : 2

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle orman yangını riski ciddi şekilde artıyor. Yetkililer, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmaması, mangal yapılmaması ve anız yakılmaması gerektiği vurgulanırken, sigara izmaritleri ile kibritlerin kesinlikle doğaya atılmaması isteniyor. Cam şişe ve benzeri atıkların güneş ışınlarını yansıtarak yangına neden olabileceği hatırlatılırken, bu tür atıkların doğada bırakılmaması gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çanakkale Orman Yangını
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro