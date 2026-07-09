Son dakika | Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin 2026’nın ikinci altı ayı boyunca (1 Temmuz 2026 – 31 Aralık 2026) 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak uygulanacağını duyurdu.

Altı aylık enflasyonla hesaplanan memur zammı oranı, 3 Temmuz’da yüzde 13,52 olarak açıklanmıştı. Ücret, 2026’nın ilk altı ayında 416 bin 361 lira 30 kuruştu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 472 BİN 653 LİRAYA ÇIKTI

MSB'den yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci 6 ayı için dört yüz yetmiş iki bin altı yüz elli üç Lira, altmış Kuruş (472.653,60 TL) olmuştur." denildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki değişiklikler doğrultusunda yılda iki kez güncelleniyor.

Bu nedenle milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yön verecek enflasyon verileri ile maaş katsayılarının netleşmesi, bedelli askerlik ücretinin de belirlenmesinde kritik rol oynuyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yayımlanan genelgeyle birlikte yeni bedelli askerlik ücreti de kesinleşmiş oldu.