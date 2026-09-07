Son Dakika | Bakan Gürlek'ten süresiz nafaka açıklaması! Tarih verdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma ve nafaka düzenlemesinin ekim ayında gündeme getirileceğini açıkladı.

Ankara 2 No'lu Barosu'nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'nda konuşan Gürlek, düzenlemenin 12. Yargı Paketi'nin ikinci kısmında yer alacağını belirtti. Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından nafaka konusunda yasal düzenlemelerin de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bakan Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti. Düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin ise henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Bakan Gürlek, "Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

BOŞANMA DAVALARININ UZAMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Gürlek, boşanma davalarının uzun sürmesinin önüne geçilmesi amacıyla da çeşitli tedbirler alınacağını kaydetti.

Kira uyuşmazlıklarına ilişkin hedeflerini de paylaşan Gürlek, kira tespit davalarının dokuz ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

AVUKATLARA SİLAH RUHSATI KOLAYLIĞI

Bakan Gürlek, avukatların silah ruhsatı ücretlerine ilişkin taleplerine de değindi. Avukatlardan bu konuda sürekli talepler geldiğini belirten Gürlek, ekim ayında gündeme gelecek pakette yeni bir düzenleme yapılması konusunda ortak mutabakata vardıklarını açıkladı.

Buna göre, silah ruhsatı ücretinin ilk başvuruda yarı oranında alınması, sonraki yenilemelerde ise ücret alınmaması planlanıyor.