Yargıtay erkeği kusurlu buldu: Nafaka için de kararını açıkladı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Trabzon'da karşılıklı boşanma davası açan Verda ve Peyami N. çiftinin dosyasında eşinin aile mahremiyetine ilişkin olayları çevresine anlatan, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamayan ve hakaret eden erkeği tam kusurlu buldu. Daire, erkeğin boşanma davasının reddedilmesi ve kadının davasının kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Nafakaya ilişkin temyiz başvurusunu da reddetti.

YARGITAY ERKEĞİ KUSURLU BULDU

Çift, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Aile Mahkemesi'nde görülen davada tarafların birbirlerine yönelik davranışları değerlendirildi.

Mahkeme, erkeğin evlilik sürecinde aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığını, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığını ve ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığını tespit etti. Eşine hakaret ettiğini belirledi. Kadının ise erkeği ortak konuta almadığı belirtildi.

Bu gerekçelerle erkek ağır, kadın ise az kusurlu bulunarak boşanmalarına karar verildi.

NAFAKA İÇİN DE KARARINI AÇIKLADI

Erkeğin nafaka yönünden kararı istinaf etmesinin ardından dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların söz konusu olayların ardından birlikte yaşamayı sürdürmesini "affetme" olarak değerlendirdi.

Mahkeme ayrıca kadının, evlilik birliği devam ederken erkeği ortak konuta almaması nedeniyle tam kusurlu olduğuna karar verdi. Böylece boşanma davasındaki kusur değerlendirmesi erkeğin aleyhinden kadının aleyhine döndü.

Kadın eşin temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise Bölge Adliye Mahkemesi'nin kusur değerlendirmesini yerinde bulmadı.

Bu tespitler doğrultusunda Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı bozuldu. Yargıtay, erkeğin açtığı boşanma davasının reddedilmesi, kadının açtığı davanın ise kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

Daire, erkeği tam kusurlu bulurken erkeğin nafaka yönünden yaptığı temyiz başvurusunu da kabul etmedi.