Son dakika | Bakan Gürlek: 2028'de Cumhurbaşkanımızı seçmek için tekrar bir seçim düzenlenecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AKP’nin Adana’daki teşkilat buluşmasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Gürlek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için bir seçim düzenleneceğini belirterek teşkilat mensuplarına sahada çalışma çağrısı yaptı.

Gürlek, konuşmasında AKP teşkilatlarına yönelik, “2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor” ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek:

"2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor. Hep birlikte el ele, kol kola, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik siyasetiyle sahada olarak, vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ SAHADA ANLATMAMIZ GEREKİYOR"

Gürlek, konuşmasının devamında İmralı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin sahada anlatılması gerektiğini belirten Gürlek, farklı illerde sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yaptıklarını söyledi.

Iğdır ziyaretinde görüştüğü bir Caferi dedesinin kendisine Ağrı Dağı üzerinden anlattığı hikayeyi aktaran Gürlek, geçmişte güvenlik gerekçesiyle akşam saatlerinde bölgeye gidilemediğini, bugün ise ailelerin hafta sonları Ağrı Dağı çevresinde piknik yapabildiğini söyledi.

Gürlek, "Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil; aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek" ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜT SİLAHLARINI BIRAKTIKTAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Gürlek, süreç kapsamında yapılan yasal düzenlemeye ilişkin de konuştu. Düzenlemenin örgütün tasfiyesi ve silahların bırakılmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirten Gürlek, şunları söyledi:

"Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor."

Gürlek ayrıca Adalet Bakanlığı olarak yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki süreci de takip ettiklerini ifade etti.

13. YARGI PAKETİ EKİMDE MECLİS’E GELECEK

Adalet Bakanı Gürlek, Adana programı kapsamında adliye ziyareti gerçekleştireceğini ve hakim ile savcıların sorunlarını dinleyeceğini de söyledi. Gürlek, 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında Meclis'e geleceğini belirterek çalışmalara ilişkin ayrıntı vermedi. Adalet Bakanlığı daha önce de ekim ayında yeni yargı düzenlemelerinin gündeme geleceğini açıklamıştı.