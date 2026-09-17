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Son Dakika | Saray danışmanı Mehmet Uçum: Erdoğan son kez aday olacak

Mehmet Uçum, "Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılması öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sn Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır."dedi.

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Son Dakika | Saray danışmanı Mehmet Uçum: Erdoğan son kez aday olacak
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Türkiye seçim sathına girdiği kulislerde yankılanırken Saray'dan önemli bir mesaj geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın danışmanlarından Mehmet Uçum açıklama yaptı. Uçum, geçen haziranda yaptığı seçim tarihi duyurusunu tekrarlarken bu kez Erdoğan'ın son kez aday olacağını iddia etti.

Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığına göre Saray danışmanı Mehmet Uçum şunları söyledi:

"Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılması öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sn Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır."

UÇUM GEÇEN HAZİRANDA NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028’e alınmasını önermişti. Uçum 25 Haziran 2026'daki Anadolu Ajansı için yazdığı değerlendirmede, TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararını 9-15 Şubat 2028 arasında alabileceğini belirtmişti.

Olağan seçim tarihinin 7 Mayıs 2028 olduğunu savunan Uçum, önerdiği tarihin seçimi üç hafta öne çekeceğini söylemişti. Meclis’in seçimlerin yenilenmesine karar vermesi hâlinde, Anayasa’daki hüküm uyarınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olabileceğini ifade etmişti. Uçum, bu formülü siyasi anlamda “erken seçim” olarak nitelememişti.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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