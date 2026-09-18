Son Dakika | Aziz İhsan Aktaş'a suikast davasında iki tahliye! Tutuklu sanık kalmadı

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla 2'si tutuklu 19 sanıktan tutuklu bulunan Selahattin Yılmaz ve Cem Duman hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İki sanığın tutukluluk durumuna yapılan itiraz mahkeme tarafından değerlendirildi ve tahliye kararı verildi.

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Dört gün önce görülen davanın ilk duruşmasında toplam 8 tutuklu sanıktan 6'sı tahliye edilmişti. Son verilen kararla davada tutuklu sanık kalmadı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Kararın ardından Cem Duman, işlemlerinin tamamlanmasıyla cezaevinden çıktı. Selahattin Yılmaz’ın ise başka bir dosya kapsamında hükümlü bulunması nedeniyle tahliye kararına rağmen cezaevinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

İLK DURUŞMADAN DÖRT GÜN SONRA

İki sanık hakkında verilen tahliye kararı, davanın ilk duruşmasından yalnızca dört gün sonra geldi. İlk duruşmada mahkeme, Yılmaz ve Duman’ın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Bu kararın ardından sanıkların avukatları tarafından tutukluluğa itiraz edildi.

İtirazın değerlendirilmesi sonucunda iki sanık yönünden de tahliye kararı çıkarken, Yılmaz hakkındaki başka dosyadan verilen hüküm nedeniyle cezaevinden fiilen çıkamayacağı öğrenildi. Böylece yaklaşık 13 aydır tutuklu bulunan Duman özgürlüğüne kavuşurken, Yılmaz’ın cezaevi süreci başka dosya nedeniyle devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik silahlı saldırı suikast hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla 8’i tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında 6 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Müşteki sıfatıyla ifade veren Aktaş, ifadesinde kendisinin bir “ölüm listesinin içerisinde” bulunduğunun söylendiğini belirterek, bilgiyi veren kişilerin isimlerini can güvenlikleri gerekçesiyle açıklamamıştı.

Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütü suçlaması davasının ilk duruşmasında 8 tutuklu sanıktan Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz ve Özgür Kılıç’ın tahliyesi karar vermişti.

Selahattin Yılmaz ve Cem Duman’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.