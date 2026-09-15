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Halk TV Türkiye Son Dakika | Avukatı 'sözün bittiği yerdeyiz' diyerek duyurdu: Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı

Son Dakika | Avukatı 'sözün bittiği yerdeyiz' diyerek duyurdu: Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı

Son dakika haberi... Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında tutuklanan gazeteci Selahattin Günday hakkında bir tutuklama kararı daha verildi.

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Son Dakika | Avukatı 'sözün bittiği yerdeyiz' diyerek duyurdu: Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı

Tutuklu gazeteci Selahattin Günday hakkında bir tutuklama kararı daha verildi.

Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında tutuklanan Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz kararı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Gazeteci Selahattin Günday, “Örgüt Kurma Suçundan” ikinci kez tutuklandı. Doktrindeki adıyla “Yedek Tutuklamanın” bir uygulamasını yaşadık. Sözün bittiği yerdeyiz"

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gazeteci Tutuklama
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