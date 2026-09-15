Halk TV Türkiye Son Dakika | Avukatı 'sözün bittiği yerdeyiz' diyerek duyurdu: Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı

Son Dakika | Avukatı 'sözün bittiği yerdeyiz' diyerek duyurdu: Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı Son dakika haberi... Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında tutuklanan gazeteci Selahattin Günday hakkında bir tutuklama kararı daha verildi.