Son Dakika | Avukatı 'sözün bittiği yerdeyiz' diyerek duyurdu: Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı
Son dakika haberi... Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında tutuklanan gazeteci Selahattin Günday hakkında bir tutuklama kararı daha verildi.
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Tutuklu gazeteci Selahattin Günday hakkında bir tutuklama kararı daha verildi.
Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında tutuklanan Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz kararı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
"Gazeteci Selahattin Günday, “Örgüt Kurma Suçundan” ikinci kez tutuklandı. Doktrindeki adıyla “Yedek Tutuklamanın” bir uygulamasını yaşadık. Sözün bittiği yerdeyiz"
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi