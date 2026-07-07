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Halk TV Türkiye Son dakika | Polis zirve sürerken NATO protestosuna çok sert müdahale etti!

Son dakika | Polis zirve sürerken NATO protestosuna çok sert müdahale etti!

NATO'ya Hayır Koordinasyonu, Kurtuluş Parkı'nda NATO Zirvesi'ni protesto ederken polis ekiplerinin çok sert müdahale ettiği görüldü. Ters kelepçeli müdahalelerde kadın protestocunun polis otosu içerisinde boğazının sıkıldığı görüldü.

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Son dakika | Polis zirve sürerken NATO protestosuna çok sert müdahale etti!
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Ankara'da 'NATO'ya Hayır Koordinasyonu' Kurtuluş Parkı'nda NATO Zirvesi'ni protesto eylemi yaptı. Protesto edip sloganlar atan gruba polis ekiplerinin sert müdahale ettiği, ters kelepçe ile çok sayıda gözaltıların yapıldığı görüldü.

Son dakika | Polis zirve sürerken NATO protestosuna çok sert müdahale etti! - Resim : 1

KADIN PROTESTOCUYA EKİP OTOSUNDA ÇOK SERT MÜDAHALE

Polisin kadın protestocuya ekip otosunda çok sert müdahale ettiği, önce ağzını kapatıp sonra boynunu sıktığı görüldü.

TİP LİDERİ ERKAN BAŞ DA ORADA

Protestoların ardından gelen çok sert müdahalelerin yaşandığı alanda TİP lideri Erkan Başş ve vekillerin de olduğu görüldü.

Son dakika | Polis zirve sürerken NATO protestosuna çok sert müdahale etti! - Resim : 2

BASIN EKİPLERİ ALANDAN UZAKLAŞTIRILDI

Protestoları ve polis müdahalesini çeken basın ekiplerinin alandan uzaklaştırıldığı görüldü.

Son dakika | Polis zirve sürerken NATO protestosuna çok sert müdahale etti! - Resim : 3

Son dakika | Polis zirve sürerken NATO protestosuna çok sert müdahale etti! - Resim : 4

GÖZALTILARA RUTTE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, son dönemdeki NATO protestoları sırasında yaşanan gözaltılar ve basın sansürü de "Ev sahiplerine teşekkür ettiniz. Son birkaç hafta içinde burada muhaliflere ve özellikle bir komedyene yönelik atılan adımlar var. Ankara sizce liberal demokrasilerin toplanması için en iyi yer mi? Bu konular Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek mi?" şeklinde Hollandalı bir gazeteci tarafından sorulmuştu.

Son Dakika │ NATO Zirvesi'ne gergin start! Rutte'ye gözaltıları, Deniz Göktaş'ı ve medya sansürünü sordularSon Dakika │ NATO Zirvesi'ne gergin start! Rutte'ye gözaltıları, Deniz Göktaş'ı ve medya sansürünü sordular

Rutte bu soruya şu şekilde yanıt vermişti:

Demokrasi, seçimden çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda özgür medya demektir, bağımsız medya demektir. İstediğiniz tüm soruları sorabilmeniz, istediğiniz yazıları yazabilmeniz, istediğiniz araştırmaları yapabilmeniz demektir. Demokrasi aynı zamanda tabii ki istedikleri gibi gösteri yapabilmeleridir. Bu sadece özgür seçimler anlamına gelmez. Medyaya geldiğiniz zaman tabii ki NATO içinde medyanın NATO toplantılarına erişebilmesi de çok önemlidir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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