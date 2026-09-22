Son Dakika | Aleyna Çakır davasında karar! Ümitcan Uygun'a "eziyet etme" suçundan beraat

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in ölümüne ilişkin açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

Sanık Ümitcan Uygun, yargılandığı davada "intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, "eziyet etme" suçundan ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Sema Esen, 3 Haziran 2020 tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde şüpheli şekilde ölü olarak bulunmuştu. Polis ekipleri, eve o sırada Esen'in erkek arkadaşı olduğunu belirten Ümitcan Uygun'un ihbarı üzerine gitmişti. Uygun, polise Sema Esen'i evinde ölü bulduğunu beyan etmişti.

Adli Tıp Kurumu raporunda, genç kızın bornoz kuşağıyla kendini asarak yaşamına son verdiği belirtilmişti. Ancak olaydan kısa süre sonra ortaya çıkan görüntüler, dosyanın seyrini değiştirmişti. Ümitcan Uygun'un, şiddet uyguladığı Sema Esen baygın halideyken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığına dair görüntüler kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, Adli Tıp raporunda da Esen'in vücudunda çok sayıda darp izi ve morluk olduğu tespit edilmişti.