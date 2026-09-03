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Halk TV Türkiye Son Dakika | Aile Dayanışma Ağı hesabına engel

Son Dakika | Aile Dayanışma Ağı hesabına engel

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik dava kapsamında tutuklananların yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı’nın X hesabı erişime engellendi.

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Son Dakika | Aile Dayanışma Ağı hesabına engel
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İBB'ye yönelik davada tutuklananların yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı'nın X hesabına erişim engellendi.

Son Dakika | Aile Dayanışma Ağı hesabına engel - Resim : 1

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşları ile cezaevinde bulunan kişilerin aileleri tarafından oluşturulan Aile Dayanışma Ağı, tutuklu yakınlarının yaşadığı sorunları kamuoyuna duyurmak amacıyla çalışmalar yürütüyordu.

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Ağ üzerinden düzenli olarak yapılan paylaşımlarda, cezaevlerinde bulunan kişilerin hukuki süreçlerine ilişkin değerlendirmelere ve ailelerin taleplerine yer veriliyordu. Aileler, açıklamaları aracılığıyla kamuoyunun dikkatini yargı süreçlerine çekmeyi ve tutukluların haklarının korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyordu.

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Aile Dayanışma Ağı'nın faaliyetleri arasında, hukuki süreçlerin adil ve hızlı şekilde yürütülmesi yönündeki çağrılar da bulunuyordu. Ayrıca tutuklu ve hükümlü yakınlarının yaşadığı sorunların gündeme taşınması ve ailelerin haklarının savunulması için sosyal medya üzerinden kamuoyuna sesleniliyordu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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