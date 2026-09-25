Son dakika | 101 milyon kimlik ve 118 milyon telefon verisi yasa dışı panelden çıktı! 2 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kişisel verilerin yasa dışı yollarla sorgulanmasına imkân tanıyan “Dragon Hacker” isimli panel tespit edildi.

Panele ait sunucularda gerçekleştirilen teknik incelemelerde; 101 milyon kimlik bilgisi ile 118 milyon GSM numarasıyla eşleştirilmiş T.C. kimlik numarası verisinin yer aldığı saptandı.

DOLANDIRICILIK VE OLTALAMA ALTYAPISI SAĞLANDI

Söz konusu yapının, kişisel veri sorgulamanın yanı sıra siber tehdit aktörlerini bir araya getirdiği belirlendi. Sistemin; yasa dışı veri temini, korsan sorgu sistemleri, oltalama (phishing) altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık etmek amacıyla kullanıldığı kayıtlara geçti.

SİSTEMİN KURUCUSU VE YAYILMASINI SAĞLAYAN ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Teknik ve istihbari çalışmalar neticesinde 2 şüpheli tespit edildi. İncelemelerde Eyüp Can'ın yasa dışı sorgu sisteminin kurucusu ve yöneticisi olduğu, Abdullah Kazan'ın ise sistemin reklamını yaparak yayılmasını sağladığı belirlendi.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLA DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

24 Eylül 2026 tarihinde Diyarbakır ve İstanbul'daki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Eyüp Can ve Abdullah Kazan yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk ve 1 USB bellek ele geçirildi.