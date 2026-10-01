Halk TV Türkiye Son dakika | 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı! Uyuşturucu testi yapılacak

Son dakika | 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı! Uyuşturucu testi yapılacak Son dakika... TikTok, Instagram ve X üzerinden canlı yayın yapan 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında geçtiğimiz günlerde polise hakaret eden TikTok fenomeni Semih Varol da var.