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Halk TV Türkiye Son dakika | 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı! Uyuşturucu testi yapılacak

Son dakika | 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı! Uyuşturucu testi yapılacak

Son dakika... TikTok, Instagram ve X üzerinden canlı yayın yapan 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında geçtiğimiz günlerde polise hakaret eden TikTok fenomeni Semih Varol da var.

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Son dakika | 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı! Uyuşturucu testi yapılacak
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İstanbul merkezli 10 ilde sosyal medyada kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaparak gelir elde ettiği ileri sürülen belirlenen 10 fenomen yakalandı. Gözaltına alınan fenomenlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik testlerden geçirildiği öğrenildi.

Polise hakaret etmişti: TikTok fenomeni gözaltına alındıPolise hakaret etmişti: TikTok fenomeni gözaltına alındı

Son dakika | 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı! Uyuşturucu testi yapılacak - Resim : 2

GÖZALTINA ALINANLAR

1-) Semih VAROL
2-) Cansum KAYA
3-) Ferhat BİLLOR
4-) Çağlayan YILDIRIM
5-) Onur SERMİK
6-) Elif AKDEMİR
7-) Onur CAN GÜZEL
8-) Mehmet Emin CİTER
9-) Mehmet Aden ARSLAN
10- Sinan Kaya

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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