Sokak ortasında pompalı vahşet! İki çocuk annesi kadın öldürüldü

Isparta'da 35 yaşındaki iki çocuk annesi A.K., evli olduğu erkek tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak katledildi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi, kadın cinayetleri zincirinin yeni adresi oldu.

37 yaşındaki fail F.K., aralarındaki tartışmanın ardından evli olduğu A.K.'yi hedef aldı. Gözü dönmüş fail, genç kadına yanındaki pompalı tüfekle iki el ateş etti.

Silah sesleri üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk annesi kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

Cinayetin ardından kaçmaya çalışan katil zanlısı F.K., jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (AA)