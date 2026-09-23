Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sokak ortasında pompalı vahşet! İki çocuk annesi kadın öldürüldü

Sokak ortasında pompalı vahşet! İki çocuk annesi kadın öldürüldü

Isparta'da bir kadın, evli olduğu erkek tarafından katledildi. İki çocuk annesi eşini sokak ortasında pompalı tüfekle katleden fail gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sokak ortasında pompalı vahşet! İki çocuk annesi kadın öldürüldü
Son Güncelleme:

Isparta'da 35 yaşındaki iki çocuk annesi A.K., evli olduğu erkek tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak katledildi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi, kadın cinayetleri zincirinin yeni adresi oldu.

37 yaşındaki fail F.K., aralarındaki tartışmanın ardından evli olduğu A.K.'yi hedef aldı. Gözü dönmüş fail, genç kadına yanındaki pompalı tüfekle iki el ateş etti.

Utanç davasında ceza belli oldu: 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunup ölümüne neden olmuştu!Utanç davasında ceza belli oldu: 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunup ölümüne neden olmuştu!

Silah sesleri üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk annesi kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

Cinayetin ardından kaçmaya çalışan katil zanlısı F.K., jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Isparta
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro