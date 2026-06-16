Sokak ortasında silahlı saldırı! Eşi çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Serik ilçesi Yaşar Uçar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede bulunan bir pastaneden yaş pasta alan Mehmet Kadir Ergenci, alışverişini tamamladıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan ve içinde eşinin beklediği aracına doğru ilerledi. Bu sırada Ergenci’yi arkasından takip eden A.B. isimli şahıs, tabancasını çıkararak Ergenci'nin bacaklarına doğru ateş etmeye başladı.

YERE DÜŞEN YARALIYA ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ

Bacağına isabet eden ilk kurşunun ardından Mehmet Kadir Ergenci, arkasını dönerek saldırgana müdahale etmek istedi. Bu esnada kaldırımda geriye doğru kaçmaya çalışan saldırgan A.B., Ergenci'nin aldığı yaraların etkisiyle yere düşmesini fırsat bildi. Saldırgan, yere düşen Ergenci'ye doğru tekrar dönerek tabancasıyla peş peşe ateş etmeyi sürdürdü. Mehmet Kadir Ergenci bacaklarına isabet eden toplam 4 kurşunla yaralandı.

EŞİ SOKAKTA YARDIM ARADI, SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Eşinin aracın hemen önünde silahlı saldırıya uğradığını gören kadın, otomobilden inerek saldırganın peşinden koştu. Silahlı şahıs eyleminin ardından ara sokaklara girerek izini kaybettirirken, saldırganı yakalayamayan kadın yaralı eşinin yanına dönerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Kadir Ergenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli A.B.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemelerde, Mehmet Kadir Ergenci ile şüpheli A.B.'nin birbirlerini önceden tanıdıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirlendi.

Söz konusu silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlar caddedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın peş peşe ateş açtığı esnada, Ergenci'nin düştüğü yerin hemen yakınında, başkasına ait bir araçta bulunan çocukların büyük bir korku ve panikle araçtan inerek kaçıştığı anlar net bir şekilde yer aldı. (DHA)