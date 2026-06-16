Uzman çavuş mekanı kana buladı: Çalışanlara kurşun yağdırdı

Olay, dün Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Hakkari’de uzman çavuş olarak görev yapan Mehmet C., tatil için geldiği Adana'da bir eğlence mekanına gitti. Mehmet C., burada çalışan Buse S. ile tartışmaya başladı, daha sonra diğer çalışan Muhammet Ş. dahil oldu. Buse S. ve Muhammet Ş.'yi çıkan tartışma sonucu beylik tabanca ile vurup, yaralayan uzman çavuş Mehmet C. (29), tutuklandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Mehmet C., beylik tabancasıyla Buse S. ve Muhammet Ş.'yi vurdu. Olayın ardından mekandan çıkıp, kaçmak isteyen Mehmet C., bölgedeki trafik polisi tarafından yakalandı.

"NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Polisin takviye istemesi ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Buse S. ve Muhammet Ş., ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet C., Yarbaşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Mehmet C., ifadesinde, "Çok içmiştim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Vurduğum kişileri tanımıyorum" dedi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)