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Halk TV Türkiye Sokak ortasında dehşet! Birbirlerini bıçakladılar, o anlar kamerada!

Sokak ortasında dehşet! Birbirlerini bıçakladılar, o anlar kamerada!

Muğla’nın Ula ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

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Muğla'nın Ula ilçesinde sokakta kavga eden Ercan Göktaş (57) ile Çınar Agah Ersoy (19) birbirini bıçakla yaraladı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Göktaş ile Çınar Agah Ersoy arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Göktaş ve Ersoy, birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göktaş ve Ersoy, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralıdan Göktaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan olay, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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