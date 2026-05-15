Sivas'ta 3 yıl sonra ilk kez Kılıçkaya Barajı doldu: Kapaklar açıldı!

Sivas’ın Suşehri ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali’nin 64 kilometrelik göl havzası, etkili yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştı.

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ve Suşehri 192. Şube Müdürlüğü ekipleri, havzadaki fazla suyun tahliyesi için baraj gövdesinde bulunan dolu savak kısmındaki 2 kapağı açtı.

3 YIL ARADAN SONRA TEKRAR KAPAKLAR AÇILDI

İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, burada yaptığı açıklamada, 3 yıl aradan sonra tekrar kapakların açıldığını görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Baraj gölü çevresinde Suşehri Belediyesine ait tesisler ve mesire alanlarının da yağışlardan dolayı su altında kaldığını belirten Kayaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Su altında kalan tesisler, suyun çekilmesinin ardından tekrar hizmete açılacak. Suyun ne zaman çekileceğini bilmiyoruz. Bu nedenle tesislerimizdeki hizmeti durdurduk. Büfemiz, lokanta bölümümüz ve kameriyelerimizin tamamı su altında kaldı. 80 yılın en yoğun yağışını yaşamaktayız.

Kapakların açılmasıyla oluşan su tahliyesini izlemek için bölgeye gelen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI GELDİ

Öte yandan, baraj kapaklarının açılmasıyla Kelkit Çayı yatağındaki suyun artmasından dolayı oluşabilecek risklere karşı, Sivas'ın Koyulhisar, Tokat'ın Reşadiye, Niksar ve Erbaa ilçelerindeki ilgili yerleşim yerlerinde vatandaşların tedbirli olmaları konusunda kaymakamlıklar aracılığıyla uyarılar yapıldığı belirtildi. (AA)