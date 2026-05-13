Gaziantep'te baraj seviyesi yükseldi: Bahçeler sular altında kaldı

Gaziantep’te etkili olan yağışlarla Doğanpınar Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 85’e ulaştı. Yükselen su seviyesi nedeniyle baraj havzasındaki fıstık bahçelerinin büyük bölümü sular altında kaldı.

Gaziantep'in tarım merkezlerinden biri olan Oğuzeli ilçesinde, yılbaşından bu yana devam eden bereketli yağışlar barajlara can suyu olurken, yükselen su seviyesi bölgedeki tarım arazilerini de etkisi altına aldı.

DOĞANPINAR BARAJI'NDA DOLULUK %85’E ULAŞTI

Kış ve bahar aylarında beklenen yağışların etkili olmasıyla birlikte, Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Barajı’nda su seviyesi hızla yükseldi. Yapılan son ölçümlere göre barajdaki doluluk oranı yüzde 85 seviyesine yaklaştı.

FISTIK BAHÇELERİ SULAR ALTINDA KALDI

Baraj havzasındaki su seviyesinin maksimum kapasiteye yaklaşması, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fıstık bahçelerini etkiledi. Baraj havzası içerisinde kalan geniş bir fıstık bahçesinin büyük bölümü, yükselen suların altında kaldı. (AA)

