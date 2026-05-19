Şişli'deki 19 Mayıs töreninde 'çelenk' krizi: Başkan Resul Emrah Şahan'dır

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şişli Maçka Sanat Parkı’nda düzenlenen resmi törende "çelenk" gerginliği yaşandı.

İlçedeki resmi bayramlaşma programı sırasında CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, çelenk sunumu için kürsüye yöneldi. Kartal, çelengi protokol alanına bıraktığı esnada üzerinde yer alan "CHP Şişli İlçe Başkanlığı" ibaresini kaldırdı.

Bu hamlenin ardından, alt tarafta gizlenmiş olan ve yerine kayyum atanan tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın adının yazılı olduğu asıl görsel ortaya çıktı.

ÇELENK KALDIRILDI

Durumun fark edilmesi üzerine tören alanında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Şişli'ye kayyum olarak atanan Ayhan Terzi’nin de protokolde hazır bulunduğu esnada yaşanan olaya görevliler müdahale etti.

Çelenk, görevliler tarafından hızlı bir şekilde tören alanından uzaklaştırıldı.

'BAŞKAN RESUL EMRAH ŞAHAN’DIR'

Yaşanan krizin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, “Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’dır. Bu bayram gençliğin, bizim, cumhuriyeti kuran ve hep birlikte yaşatacak olanlarındır” dedi.