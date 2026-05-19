CHP'den Ankara’da görkemli 19 Mayıs yürüyüşü! Özgür Özel de katıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 107. yıl dönümü, Ankara’da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından organize edilen geleneksel "Gençlik Yürüyüşü" binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Saat 14.00’te Güvenpark’ta bir araya gelen yoğun kalabalık, dev bir Gençlik Korteji oluşturdu. Güvenpark’tan başlayan ve marşlar eşliğinde devam eden yürüyüş, Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’de son bulacak.

ÖZEL DE KATILDI

Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve milletvekilleri de katıldı.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, “Gençlik kollarımızın Ata’ya saygı yürüyüşüne eşlik etmeye geldik. Biraz önce otobüsün üzerinde Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Gençlik Kolları Genel Başkanımız konuşma yaptılar. Biz de buradan onları dinledik. Burada olmanın ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu, bizi yalnız bırakmayan gençlerin ne kadar önemli bir görev yaptıklarını bir kez daha burada hep birlikte idrak ettik” dedi.

'ATATÜRK BİR DEHA VE MUHTEŞEM BİR ASKERDİ'

Özel, şunları söyledi:

“Şunu söylemek istiyorum bugün için; Atatürk, bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. Genelkurmay Başkanı’ydı, Başkomutandı ama Cumhuriyet’i Genelkurmay Başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi, devletin başıydı ama kendinden sonraki Cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusuydu ama dönüp de ‘Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, benden sonraki Genel Başkanlara emanettir’ demedi. O, Cumhuriyeti sadece gençlere emanet etti.

O yüzden bugün mesela bu muazzam kalabalığı ya da Anıtkabir’deki gençlerin Anıtkabir’e koşmasını, 81 ilde gençlerin Atalarına sarılmalarını ya da zamanında Atatürk ve silah arkadaşlarını yıpratmaya çalışan onca çabalara, onca hedef alan söylemlere rağmen anketlerdeki kendini ‘Atatürkçü’ olarak tanımlayan gençlerin, yüzde 90’ları bulan oranlarını gören kimse şaşırmasın.

'GENÇLER ATA’YA VEFALARINI GÖSTERİYORLAR'

Gençler Ata’ya vefalarını gösteriyorlar. Onlara bugünlerini armağan eden Atatürk’e vefalarını gösteriyorlar. Bugünler Cumhuriyete sahip çıkmanın en önemli olduğu zamandır. Ve görüyoruz ki gençler Cumhuriyet’e ve Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı. Ben, 51 yaşında ‘genç lider’ olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye’de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım.

Gençlerin önünü açıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Cumhuriyet’i gençlere emanet edecek’ bir süreç yaşayacağız. Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz. Ve Cumhuriyet’i bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. O mücadeleyi, bunu yapabilmemiz için en büyük görev gençlerdedir. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte yürüyoruz.”