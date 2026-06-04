Sırrı Sakık Erdoğan'la ne konuştuğunu anlattı! AİHM'i hatırlattı Demirtaş'ın önerilerini sundu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, ziyaretin detaylarını T24 yazarı Murat Sabuncu'ya anlattı. Sakık, görüşme sırasında AİHM kararlarının uygulanmaması konusunu gündeme getirdiğini belirtti. Eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP'li siyasetçiler hakkındaki davada AİHM'in Türkiye'yi mahkum ettiği kararları hatırlatan Sakık, uygulanmayan bu kararlar konusunda artık harekete geçilmesi talebini Erdoğan'a iletti.

Demirtaş'ın tahliyesini gerektiren söz konusu AİHM kararı, kesinleşmesine rağmen bugüne kadar uygulanmadı.

DEP TAHLİYELERİNİ HATIRLATTI

Sakık, görüşmede kendisinin de sanıkları arasında bulunduğu eski DEP milletvekilleri ile ilgili yargılama sürecini Erdoğan'a anımsattı. Aralarında Leyla Zana, Ahmet Türk ve Hatip Dicle gibi isimlerin bulunduğu DEP'liler, dokunulmazlıklarının kaldırılması sonrasında TBMM'de gözaltına alınarak tutuklanmışlardı. Bir bölüm DEP milletvekili daha sonra tahliye edilirken, Zana'nın da aralarında olduğu isimler bir süre daha cezaevinde kalmıştı.

Sakık, AKP döneminde çıkartılan yasalar uyarınca, AİHM'nin davada yeniden yargılama kararı vermesi sonrasında bu isimlerin tahliye edildiği süreci hatırlattı. Zana, bu tahliyelerin ardından yeniden vekil seçilmiş, vekilliği bittikten sonra ise ağır davalarla karşı karşıya kalmıştı.

DEMİRTAŞ'IN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MASADA

Ziyaretin en dikkat çeken başlıklarından birini ise cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş oluşturdu. Sakık, Demirtaş'ın çözüm süreci ile ilgili görüşlerini ve bu konudaki önerilerini Erdoğan'a bizzat aktardığını ifade etti.

"KAN VE ÇATIŞMA GÜNDEMDEN TAMAMEN ÇIKMALI"

Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından da duyuran Sırrı Sakık, yayımladığı mesajda Ağrı'nın yerel sorunlarını ve barış taleplerini dile getirdi. Sakık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, 'Demokratik Toplum ve Barış' sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim. Ayrıca başta Ağrı olmak üzere bölgemizde ve ülkemizde yaşanan yoksulluk, sağlık hizmetlerine erişimdeki sorunlar, işsizlik ve göç gibi temel meseleleri gündeme getirerek çözüm önerilerimizi paylaştım. Gerçekleştirilen bu görüşmenin, sorunların çözümüne ve ülkemizde barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum."