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Halk TV Türkiye Sınır kapısında TIR şoförleri arasında kavga: 3 yaralı

Sınır kapısında TIR şoförleri arasında kavga: 3 yaralı

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçmek için bekleyen TIR'ların karıştığı kazanın ardından şoförler arasında kavga çıktı. Kavgada, 3 kişi yaralandı.

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Sınır kapısında TIR şoförleri arasında kavga: 3 yaralı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçmek için bekleyen TIR'lar ile kaza yapıldı. Şoförler çıkan kazanın ardından tartışmaya başladı ancak tartışma da kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle araçlar zarar gördü ve 3 kişi yaralandı.

BEKLEME SIRASINDA SOLLAMA YAPMAK İSTEYİNCE KAZA YAPTI

Olay, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınında meydana geldi. Sınır kapısından geçmek için bekleyen TIR'a, başka bir TIR sollama yaptığı sırada çarptı.

Sınır kapısında TIR şoförleri arasında kavga: 3 yaralı - Resim : 1

Hasarlı kaza sonrası TIR şoförleri arasında kavga çıktı. TIR şoförlerinin arasında çıkan kavgada 3 kişi, darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan kişileri gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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