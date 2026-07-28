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Halk TV Türkiye Silivri'de otoyol magandaları kamerada! Önce çarptılar sonra önünü kesip saldırdılar

Silivri'de otoyol magandaları kamerada! Önce çarptılar sonra önünü kesip saldırdılar

Silivri'de Avrupa Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobili önce sıkıştırıp arkadan çarpan, ardından da önünü keserek aracı tekmeleyen şüpheliler dehşet saçtı. Sürücünün darbedildiği o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Silivri Avrupa Otoyolu Selimpaşa mevkiinde pazar gecesi saat 23.30 sularında İstanbul istikametine doğru ilerleyen hafif ticari bir aracın sürücüsü, önünde seyreden otomobili sıkıştırarak trafikte büyük bir tehlike yarattı. İddiaya göre, otomobil sürücüsünün yol vermesine ve kazadan kaçınmaya çalışmasına rağmen, hafif ticari araç tehlikeli manevralarına devam ederek otomobile arkadan çarptı.

Silivri'de otoyol magandaları kamerada! Önce çarptılar sonra önünü kesip saldırdılar - Resim : 1

ÖNÜNÜ KESİP ARACI TEKMELEDİLER

Yaşanan çarpışmanın ardından yoluna devam etmeye çalışan otomobilin peşini bırakmayan şüpheliler, kısa bir süre sonra aracın önünü kesti. Hafif ticari araçtan inen sürücü ve yanındaki şahıs, otomobile yönelerek aracı tekmelemeye başladı. Saldırganlar bununla da yetinmeyerek otomobil sürücüsüne saldırdı.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Otoyolda yaşanan bu anlar, saldırıya uğrayan otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Darbedilen otomobil sürücüsünün saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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