Avcılar'da park yenilendi: Kurulan salıncakta 5 günde 4 kişi yaralandı

Avcılar Belediyesi tarafından oyuncakları ve zemini yenilenerek hizmete açılan Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yerleştirilen "kuluçka sepet salıncak" olarak bilinen oyuncağın kullanılmaya başlanmasının ardından sadece 5 gün içinde 4 farklı yaralanma olayı meydana geldi.

Yaşanan kazalarda 3 kadının bacak ve ayaklarında kırıklar oluşurken, 1 çocuğun ise salıncaktan inmek isterken kolu kırıldı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YETİŞKİNLERİN KULLANIMI KAZA GETİRDİ

Kazaların ardından salıncağın kullanım şekli tartışma konusu oldu. Çevre sakinleri ve görgü tanıkları, en fazla 3-4 çocuğun binebileceği kapasitedeki salıncağa 10 ila 15 kişinin aynı anda binmeye çalıştığını ifade etti.

Ayrıca çocuklara yönelik tasarlanan oyuncağa yetişkinlerin de binmesi ve inerken ayaklarının altta kalması yaralanmaların başlıca sebebi olarak gösterildi. Yaşanan peş peşe kazaların üzerine Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek salıncağı parktan söktü. (DHA)