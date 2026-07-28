Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Avcılar'da park yenilendi: Kurulan salıncakta 5 günde 4 kişi yaralandı

Avcılar'da park yenilendi: Kurulan salıncakta 5 günde 4 kişi yaralandı

Avcılar'da yenilenen parka kurulan sepet salıncak, 5 günde 4 kişinin kol ve bacağının kırılmasına yol açınca belediye tarafından söküldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Avcılar'da park yenilendi: Kurulan salıncakta 5 günde 4 kişi yaralandı
Son Güncelleme:

Avcılar Belediyesi tarafından oyuncakları ve zemini yenilenerek hizmete açılan Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yerleştirilen "kuluçka sepet salıncak" olarak bilinen oyuncağın kullanılmaya başlanmasının ardından sadece 5 gün içinde 4 farklı yaralanma olayı meydana geldi.

Yaşanan kazalarda 3 kadının bacak ve ayaklarında kırıklar oluşurken, 1 çocuğun ise salıncaktan inmek isterken kolu kırıldı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da park yenilendi: Kurulan salıncakta 5 günde 4 kişi yaralandı - Resim : 1

YETİŞKİNLERİN KULLANIMI KAZA GETİRDİ

Kazaların ardından salıncağın kullanım şekli tartışma konusu oldu. Çevre sakinleri ve görgü tanıkları, en fazla 3-4 çocuğun binebileceği kapasitedeki salıncağa 10 ila 15 kişinin aynı anda binmeye çalıştığını ifade etti.

Avcılar'da park yenilendi: Kurulan salıncakta 5 günde 4 kişi yaralandı - Resim : 2

Ayrıca çocuklara yönelik tasarlanan oyuncağa yetişkinlerin de binmesi ve inerken ayaklarının altta kalması yaralanmaların başlıca sebebi olarak gösterildi. Yaşanan peş peşe kazaların üzerine Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek salıncağı parktan söktü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Avcılar Çocuk Belediye Kaza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro