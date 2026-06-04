Silahlı kavga! Araya girmeye çalışan anne öldü, oğlu yaralandı, 4 gözaltı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada, araya girmeye çalışan bir anne yaşamını yitirirken, 15 yaşındaki oğlu ise yaralandı. Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise gözaltına alındı.

TARTIŞMA POMPALI TÜFEKLİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi 403. Cadde'de yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede, kavgada araya girmeye çalışan anne Heriman Altundağ ve 15 yaşındaki oğlu S.A., pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.

ANNE KURTARILAMADI

Silah sesleri üzerine yaralanan anne ve oğlu, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından özel araçlar kullanılarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede acil tedavi altına alınan yaralılardan anne Heriman Altundağ, doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS 4 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalarda, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (AA)