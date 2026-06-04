Parkta silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir parkta silahlı saldırı yaşandı. Saldırıda tabancayla vurularak ağır yaralanan 48 yaşındaki Deniz Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

PARKTA SİLAHLI SALDIRI

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’ndeki TOKİ Parkı’nda meydana geldi. Parkta bulunan Deniz Kaplan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle Kaplan ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaplan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaplan’ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

POLİSİN KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili başlattığı soruşturmaya devam ediyor. (DHA)