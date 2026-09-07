Sevgilisini darbederken araya gireni bıçaklamıştı: Şüpheli yakalandı

Adıyaman'da sokak ortasında sevgilisini darbederken araya giren yurttaşı bıçaklayarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şiddeti önlemek isterken yaralanan yurttaşın hastanedeki tedavisinin iyiye gittiği bildirildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sokakta kadına yönelik şiddeti engellemek isteyen kişiyi bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan U.K., emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.

BIÇAKLANAN YURTTAŞIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Saldırıda yaralanan U.Y.’nin kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Hastaneden alınan bilgilere göre, kadına uygulanan şiddete müdahale ederken bıçak darbesi alan yurttaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞİDDETE MÜDAHALE ETMEK İSTERKEN HEDEF OLDU

Olay, dün Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi’nde meydana geldi. U.K., sokak ortasında sevgilisini darbettiği sırada, yoldan geçen U.Y. kadına yönelik şiddeti durdurmak amacıyla araya girdi. Saldırgan şahıs, kavgayı ayırmaya ve kadını korumaya çalışan U.Y.'yi bıçakla yaraladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Bir erkeğin kadını darbetmesi ve ardından araya giren yurttaşı bıçaklaması ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.