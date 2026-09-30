Şehit polis Şeyda Yılmaz davasında sanık amirden savunma: Lavaboda olmasaydım izin vermezdim

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin 3 polisin yargılandığı davanın ilk duruşması 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Ümraniye Ihlamurkuyu’da 22 Eylül 2025’te "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti’nin, polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmesiyle ilgili duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru Abdullah A. ile taraf avukatları katıldı.

SANIK AMİR: LAVABODA OLMASAYDIM İZİN VERMEZDİM

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Abdullah A., karakoldaki firar anını ve sonrasında yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Olay günü Şehit İsmail Akkoyun karakolunda grup amiri olarak görev yapmaktaydım. Akşam saatleri için görevliydim. Lavabodayken bir gürültü duydum. Çıktığımda polis memuru Ramazan, eylemi gerçekleştiren kişinin annesinin yemek getirdiğini, yemeği vermesi için biraz uzaklaştığını, bu esnada şahsın kaçtığını söyledi. Ben de hemen Whatsapp üzerinden diğer gruplara şahsın kaçtığını, tehlikeli olabileceğini ve destek gerektiğini söyledim. Bu sırada karakoldaki ana monitörden şüphelinin ne tarafa doğru kaçtığına polis memuru Adem ile baktık. Yine bu sırada araç istemiştim. Araç geldiğinde Adem, polis memuru Kürşat’ın şehit olan polis memuru Şeyda ile birlikte şüphelenin peşinden gittiklerini, kendisinin vurulduğunu ve beni aradığını söyledi. Adem böyle söyleyene kadar iki memurumuzun şüphelinin peşinden gittiğini bilmiyordum. Benim böyle bir talimatım olmadı."

"RAMAZAN'IN İNİSİYATİF ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Karakol içi prosedürlere değinen Abdullah A., savunmasının devamında şunları kaydetti:

"Normalde karakolda işlemler için bekleyen kişilerin herhangi bir sebeple aileleri ile görüştürmüyoruz. Ramazan’ın inisiyatif aldığını düşünüyorum. Savcıdan talimat gelene kadar şüpheliyi kimseyle görüştürmüyoruz. Tüm şüpheliler için böyle bir yol izleniyor. Daha öncesinde karakoldan bu şekilde kaçan olmadı ancak normalde lavaboda olmasaydım Ramazan’ın şüpheli şahsı ailesiyle görüştürmesine izin vermezdim. Meydana gelen olayda benim herhangi bir ihmalim yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum."

İDDİANAME: AMİR GÖREVLENDİRDİ, SİLAH KAPTIRILDI

Dava dosyasında yer alan iddianamede ise 3 polis memuru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, sanıklardan Abdullah A.’nın polis merkezinde komiser, diğer 2 kişinin ise polis memuru olduğu belirtildi.

Savcılık tespitlerine göre süreç şöyle gelişti:

- Hırsızlık şüphesiyle yakalanan Yunus Emre Geçti, polis merkezindeki muhafaza odasında tutulduğu sırada annesi ve yakınları karakola gelerek "yemek getirdik görüşebilir miyiz" talebinde bulundu.

- Şüpheli polis memuru Ramazan A., nezaret odasındaki Geçti'yi ailesiyle görüştürmek amacıyla tek başına ve kelepçesiz şekilde dışarı çıkardı. Ramazan A.'nın görüşme sırasında alandan uzaklaşmasını ve dalgınlığını fırsat bilen Geçti firar etti.

- İddianamede Komiser Abdullah A.’nın olay anında amir odasında bulunduğu, Geçti’nin tek başına tedbirsiz şekilde bekletildiğini görmesine rağmen güvenlik önlemi almadığı ve etrafı izlediği vurgulandı.

- Abdullah A.'nın, savunmasındaki beyanının aksine, firar eden şahsın yakalanması için şehit polis memuru Şeyda Yılmaz ile Kürşat Hakkı S.’yi görevlendirdiği iddianamede yer aldı.

- Polis memuru Kürşat Hakkı S.’nin, Ihlamurkuyu Mahallesi Petrolyolu Caddesi’ndeki kovalamaca ve arbede esnasında görev silahını şüpheliye kaptırdığı, Yunus Emre Geçti'nin bu silahla ateş açarak polis memuru Şeyda Yılmaz’ın ölümüne neden olduğu kaydedildi.

DURUŞMA 27 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 27 Kasım Cuma gününe erteledi.