Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem: İstanbul-Ankara arası durmayacak

Şehirlerarası otobüs taşımacılığında İstanbul-Ankara hattı için yeni bir dönem başlıyor. Daha önce İstanbul-İzmir hattında uygulanan ekspres sefer modeli, bu kez başkent ile İstanbul arasında hayata geçiriliyor.

ARA DURAKLAR TARİH OLUYOR

Kasım ayında başlaması planlanan yeni modele göre, ekspres otobüsler Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi ara duraklarda hiç durmayacak. Bu sayede iki şehir arasındaki ulaşım kesintisiz hale gelecek.

İKİ AYRI KATEGORİ OLUŞACAK

İstanbul-Ankara hattındaki seferler, "normal" ve "ekspres" olmak üzere iki kategoriye ayrılacak. Mevcut sefer kapasitesinin yaklaşık yarısı ekspres seferlere ayrılacak. Yolcular, ihtiyaçlarına göre duraklı veya kesintisiz yolculuk seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

SEYAHAT SÜRESİ KISALIYOR, FİYAT DEĞİŞEBİLİR

Yeni uygulamayla birlikte Ankara-İstanbul arası sefer süresinin azalması planlanıyor. Ekspres seferlerde normal seferlere göre fiyat farkı uygulanabileceği ve bu seferlerin daha pahalı olacağı konuşuluyor. Yetkililer, uygulamanın detaylarını önümüzdeki günlerde netleştirecek.