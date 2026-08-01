Kadıköy'e gidenler dikkat! 13 otobüs hattında büyük değişiklik, 9 hat tamamen kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında toplu ulaşım sisteminde kapsamlı bir düzenlemeye gidiyor. UKOME'de kabul edilen kararla Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları yeniden düzenlenirken, 13 otobüs hattının son durağı Uzunçayır Peronları olacak.

Yeni uygulamayla Kadıköy sahilindeki otobüs peronlarının önemli bölümü kaldırılacak. Uzunçayır Peronları'na taşınacak hatlar, buradan Kadıköy Merkez'e hizmet verecek yeni oluşturulan UK kodlu hatla bağlantılı çalışacak. Böylece yolcular, Uzunçayır ile Kadıköy arasında ücretsiz otobüsten otobüse aktarma yapabilecek.

İBB'nin açıklamasına göre düzenleme kapsamında toplam 26 hat, 286 araç ve günlük 2 bin 461 sefer Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ile Kadıköy merkezinden çekilecek. Böylece bölgedeki otobüs yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

SON DURAĞI UZUNÇAYIR OLACAK 13 HAT

Güzergâhı değiştirilecek ve son durağı Uzunçayır Peronları olacak hatlar şöyle sıralandı:

* 319 Kayışdağı – Kadıköy

* 14BK Çekmeköy/Parseller Mah. – Kadıköy

* 20Ü Ümraniye Tepeüstü – Kadıköy

* 19 Ferhatpaşa/Yeditepe Üniversitesi – Kadıköy

* 19T Ferhatpaşa – Kadıköy

* 14DK İnkılap Mahallesi – Libadiye Caddesi/Kadıköy

* 20E Esatpaşa – Kadıköy

* 15TK Tokatköy – Kadıköy

* 130Ş Şifa Mahallesi – Kadıköy

* 18K Sultanbeyli – Kadıköy

* 19EK Yenidoğan/Ataşehir – Kadıköy

* 14A Alemdağ – Kadıköy

* 18D Sultanbeyli – Kadıköy

Ayrıca 14CE Çekmeköy–Kadıköy hattının güzergâhı da Çekmeköy ile Dudullu Metro arasında hizmet verecek şekilde değiştirilecek.

SULTANBEYLİ VE SANCAKTEPE'DE YENİ HATLAR GELİYOR

Düzenleme kapsamında Sultanbeyli ve Sancaktepe'de de hat optimizasyonu yapılacak. Mevcut bazı 18 kodlu hatların yerine SM15, SM16, SM17, SM18 ve SM19 kodlu beş yeni hat hizmete alınacak.

İBB, SM18 ve SM19 hatları ile 18K ve 18D hatları arasında çift yönlü ücretsiz otobüsten otobüse aktarma uygulanacağını bildirdi.

9 OTOBÜS HATTI KALDIRILACAK

Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında 9 otobüs hattı da hizmetten kaldırılacak. Hizmetten çıkarılacak hatlar şunlar:

* 9K Atatürk Mahallesi/Taşdelen – Kadıköy

* 10B Bostancı – Kadıköy

* 10G Ümraniye/Esatpaşa – Kadıköy

* 14 Yenidoğan/Ümraniye – Kadıköy

* 14AK Alemdağ – Ziverbey/Kadıköy

* 14ÇK Şahinbey – Kadıköy

* 16 Pendik – Kadıköy

* 19ES Esenşehir – Kadıköy

* 16S Sabiha Gökçen Havalimanı – Uzunçayır Metrobüs/Harem Peronları

İBB'nin açıklamasına göre 16S hattının kaldırılmasıyla birlikte KM21 hattının güzergâhı Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzatılacak. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kartal Metro arasındaki yolcu talebinin KM21 hattıyla karşılanması planlanıyor.