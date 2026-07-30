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Halk TV Türkiye Saray'dan "atanmışlar tarafsız kalsın" eleştirisine yanıt: Böyle bir rolleri yok

Saray'dan "atanmışlar tarafsız kalsın" eleştirisine yanıt: Böyle bir rolleri yok

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde üst kademe yöneticilerinin seçilmiş iradeye bağlı görev yaptığını belirterek, "Üst kademe yöneticilerin seçilmiş iradeye karşı tarafsız olmak gibi bir rolleri yoktur" dedi.

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Saray'dan "atanmışlar tarafsız kalsın" eleştirisine yanıt: Böyle bir rolleri yok
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan üst kademe yöneticilerinin kamuoyuna açıklama yapmalarına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde "bürokratik vesayetin mümkün olmadığını" savunan Uçum, tartışmanın temelinde "seçilmiş-atanmış ilişkisi" bulunduğunu söyledi.

Saray'dan "atanmışlar tarafsız kalsın" eleştirisine yanıt: Böyle bir rolleri yok - Resim : 1

Bazı çevrelerin Cumhurbaşkanı tarafından atanan üst kademe yöneticilerinin neden açıklama yaptığını sorguladığını, hatta memur oldukları gerekçesiyle konuşma haklarının olmadığını öne sürdüğünü belirten Uçum, bu eleştirilerin sistemin işleyişinin bilinmemesinden kaynaklandığını ifade etti.

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Üst kademe yöneticilerinin diğer kamu görevlilerinden farklı bir statüde olduğunu vurgulayan Uçum, bu kişilerin Cumhurbaşkanının programını doğrudan uygulamakla görevli olduklarını kaydetti.

Uçum, üst kademe yöneticilerinin görev sürelerinin Cumhurbaşkanının görev süresiyle sınırlı olduğunu, seçilmiş iradeye karşı herhangi bir özerkliklerinin bulunmadığını ve bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bürokratik vesayet ya da bürokratik oligarşinin oluşamayacağını savundu.

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Açıklamasında, "Üst kademe yöneticilerin seçilmiş iradeye karşı tarafsız olmak gibi bir rolleri yoktur. Tam tersine seçilmiş iradeye bağlı hareket etme yükümlülükleri vardır." ifadelerini kullanan Uçum, tarafsızlık ilkesinin kamu hizmetlerinin sunumuna ilişkin olduğunu, Cumhurbaşkanının programını uygulamakla görevli yöneticilerin bu programa karşı tarafsız olmalarının beklenemeyeceğini söyledi.

Saray'dan "atanmışlar tarafsız kalsın" eleştirisine yanıt: Böyle bir rolleri yok - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mehmet Uçum Cumhurbaşkanlığı
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